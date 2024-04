Record atinge melhor resultado de audiência no ano com final do Campeonato Paulista

A final do Paulistão bateu uma média de 16,8 pontos de audiência (Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 18:33 • São Paulo (SP)

A final do Paulistão fez história na Record. Com a trasmissão da partida entre Palmeiras e Santos no último domingo (7), o canal atingiu seus melhores resultados no ano, além do efeito cascata, que beneficiou outros programas da emissora.

Segundo ao Kantar Ibope, o duelo entre Palmeiras e Santos atingiu um pico de 22,9 pontos de audiência. A média do horário ficou em 16,8 pontos, enquanto a Globo chegou apenas até 12.

A audiência do jogo do volta superou a da semana anterior, que alcançou uma média de 14,7 pontos. Além disto, o número de participão entre os televisores ligados na Record.