De acordo com informações detalhadas do 'The Telegraph', Rashford voltava com seus companheiros de equipe do Turf Moor, estádio em Burnley onde o United venceu o time mandante pelo placar mínimo, quando colidiu com outro veículo e um poste de um sinal de trânsito. O jornal relata, ainda, que o atacante saiu abalado do acidente e foi amparado pelo português Bruno Fernandes, também do Manchester.