Um dos maiores investidores esportivos do país, Lucas Tylty comemorou aniversário em uma festa no Rio de Janeiro. O evento, que teve duração de 12 horas, aconteceu no Faro Beach Club, no Leblon. A celebração contou com a presença de vários nomes ligados ao esporte, como Paulo André, Léo Pereira, Adriano Imperador, Léo Moura, Paulo Nunes, Douglas Luiz, Djalminha e Carlos Alberto.