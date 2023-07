Segundo filho de Pelé, Edinho nasceu após o tricampeonato mundial da Seleção Brasileira, em agosto de 1970. Com as expectativas de vê-lo no mundo do futebol, Edinho seguiu os passos do pai, mas em uma posição diferente. Goleiro, o filho do craque começou no Santos, mas não se firmou e defendeu, posteriormente, Portuguesa Santista, São Caetano e Ponte Preta. A sua trajetória no futebol profissional durou nove anos.



Depois de aposentado, o ex-jogador teve problemas na Justiça. Ele foi condenado a seis anos de prisão por envolvimento em homicídio, por conta de um racha realizado em Santos, no início da década de 1990, que deixou um morto. No entanto, pouco tempo depois, a pena foi anulada.



Em 2005, Edinho foi detido, com outras 50 pessoas, em uma operação realizada pela polícia para destruir uma quadrilha de traficantes de drogadas ligadas às maiores facções criminosas do estado de São Paulo. Nove anos depois, ele foi condenado a 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro.



Agora como treinador e em regime aberto, o ex-goleiro passou por Mogi Mirim, Água Santa e Tricordiano. Atualmente, ele comanda o Londrina, do Paraná.