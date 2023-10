Durante o programa "De Primeira", do UOL, Paulo Vinícius Coelho comentou sobre o Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, após o empate com a Venezuela por 1 a 1. O treinador é aguardado pela CBF, quando o contrato com o Real Madrid terminar, em junho de 2024. Segundo PVC, a equipe do Brasil precisa do técnico italiano para uma "cultura diferente de futebol".