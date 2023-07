A história de Pedro Raul no Tolima, do México, começou com uma 'caixa misteriosa' repleta de efeitos visuais. No anúncio oficial, o brasileiro, contratado por US$ 5 milhões, chega ao estádio Nemesio Díez em forma de uma entrega especial - e inesperada pelo segurança. A produção, é claro, mexeu com as redes sociais nesta segunda-feira (24).