O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou na manhã desta quinta-feira (20) a construção do Parque Inhoaíba / Cesário de Melo, que será o terceiro maior da cidade. O local contará com a piscina onde o nadador Michael Phelps nadou nas Olimpíadas de 2016. Nela, o americano conquistou seis medalhas das 28 que conquistou na carreira.