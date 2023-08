A segunda ausência na convocação para depoimento fez com que a Comissão, em ofício, pedisse a detenção de Ronaldinho Gaúcho no Brasil até que haja uma declaração oficial sobre a acusação. Além disso, o presidente da CPI, o deputado Áureo Ribeiro, assinou uma petição pela condução coercitiva do ex-jogador e defende também que o Ministério Público Federal seja instado para apurar possível crime de desobediência.