A polêmica envolvendo o atacante Pedro e o preparador físico Pablo Fernández, da comissão técnica de Jorge Sampaoli, mexeu com os bastidores do Flamengo após a vitória por 2 a 1 diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. Tanto a situação do jogador, quanto de Sampaoli e sua comissão técnica, são incógnitas no momento.