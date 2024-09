Cabine do VAR Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 21:39 • Rio de Janeiro

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 2 a 1, na neste sábado (28), e assumiu a liderança provisória do Brasileirão, com um jogo a mais que o Botafogo. Os dois gols de pênalti convertidos por Raphael Veiga garantiram a vitória à equipe de Abel Ferreira. As penalidades máximas marcadas pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo revoltaram internautas na web, que atacaram o VAR e afirmaram ser "desanimador competir" contra o Porco.

Vale ressaltar que o Palmeiras é o clube mais favorecido quando o VAR é acionado. Veja os números;

➡️Veja qual equipe tem se favorecido mais quando o VAR interfere

O que vem por aí?

Com o resultado, o Alviverde chega a 56 pontos e passa o Botafogo no saldo de gols, 26 a 21. Para seguir como primeiro colocado, precisa torcer para que o Glorioso perca para o Grêmio, às 21h deste sábado, para descobrir se permanecerá na liderança. O Atlético-MG segue em nono lugar, com 36 pontos.

Os dois times voltam a campo no sábado (5), às 16h30. O Palmeiras tem pela frente o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Já o Atlético, receberá o Vitória na Arena MRV.