Pênalti? PC Oliveira analisa lance polêmico em Amazonas x Flamengo

PC Oliveira analisou lances polêmicos de Amazonas x Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 23:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois lances geraram grande repercussão no primeiro tempo de Amazonas x Flamengo, na terceira fase da Copa do Brasil, em Manaus. Logo no início, rubro-negros reclamaram de um lance do goleiro Marcão no atacante Pedro. Na sequência, os donos da casa reclamaram da marcação de uma falta em Matheus Cunha.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Para mim não foi falta em Pedro. O Marcão fez a defesa primeiro e depois teve o contato. Ele estava na ação da defesa em si. Não teve gesto adicional. No lance do Matheus Cunha, foi falta bem marcada, falta do zagueiro tocando no braço do goleiro do Flamengo - analisou PC de Oliveira.

➡️O mata-mata da Copa do Brasil está pegando fogo! Abra a sua conta e faça já a sua aposta no Lance! Betting

A declaração de Paulo César de Oliveira foi lida pelo narrador Gustavo Villani, do sportv, no intervalo da partida. No lance de Pedro, o atacante do Flamengo caiu na área após toque do goleiro Marcão. Já o de Matheus Cunha, o goleiro soltou a bola ao ser tocado, e Sassá completou para o gol, não validado.