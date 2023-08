O 59º gol de Giorgian De Arrascaeta com a camisa do Flamengo foi bastante polêmico. Isso porque, a marcação do pênalti para o Rubro-Negro contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, dividiu opiniões nas redes sociais. O tento do uruguaio garantiu a classificação do atual campeão à segunda decisão consecutiva do torneio.