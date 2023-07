- Nós argumentamos que, além de a denúncia ser inepta por estar amparada em provas evidentemente incompletas, a conduta imputada a Igor sequer pode ser considerada típica, por não se amoldar ao que prevê o artigo 41-C do Estatuto do Torcedor. Defendemos também a incompetência da Justiça Estadual de Goiás para apurar e processar os fatos denunciados nesta ação penal e a própria ilegitimidade do Ministério Público de Goiás para ter prosseguindo com a investigação de condutas que ultrapassavam, flagrantemente, o limite de suas atribuições constitucionais -, segundo trecho do escritório.