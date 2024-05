Morre o narrador Silvio Luiz, aos 89 anos

Silvio Luiz passou por grandes veículos do país, como Record, Band, SBT e RedeTV!. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 10:40 • São Paulo (SP)

Lenda da locução brasileira, Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos, em São Paulo. O narrador foi um dos principais nomes do jornalismo esportivo nacional e somou passagens por grandes veículos do país, como Record, Band, SBT e RedeTV!.

COMEÇO DA CARREIRA



Nascido em São Paulo, Silvio Luiz teve os primeiros contatos com a mídia na década de 1950, como ator de radionovelas da Record. No início da década seguinte, mergulhou de cabeça no jornalismo esportivo e cobriu a Copa do Mundo de 1962, pela Rádio Bandeirantes.

A Copa do Mundo 1974 foi a última de Silvio Luiz como repórter. Dois anos depois, se tornou diretor esportivo da Record. No mesmo ano, o profissional assumiu a função de narrador pela primeira vez após a morte do até então locutor do canal, Geraldo José de Almeida.

BAND, SBT e REDETV!



Em 1978, Silvio Luiz narrou a primeira Copa do Mundo da carreira. Dez anos depois, o locutor trocou a Record pela Band, onde dividiu protagonismo com Luciano do Valle até 1996, quando se transferiu para o SBT. Após três anos na emissora de Silvio Santos, retornou à Band, onde ajudou a criar o "BandSports".

Em 2009, Silvio deixou a Band e fechou com a RedeTV!, onde atuou até os últimos meses como comentarista. No início da última década, o locutor também trabalhou na Rádio Transamérica. Recentemente, o narrador também chegou a comandar jogos na Record, mas em plataformas digitais da emissora.

INTERNAÇÃO EM SP

Silvio Luiz estava internado na UTI do Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de São Paulo, desde o dia 8 de maio. A primeira internação do narrador ocorreu no dia 7 de abril, quando ele passou mal durante transmissão da final do Campeonato Paulista de futebol entre Palmeiras e Santos.

Ele comentava a partida para o canal digital da TV Record na internet ao lado dos humoristas Bola e Carioca, teve dificuldades para falar e precisou ser socorrido pelos bombeiros.