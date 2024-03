Pedro Certezas vai à loucura com classificação do Botafogo na Libertadores: ‘Tô passando mal’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 23:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois do sofrimento na reta final do ano passado, o Botafogo deu alegria ao torcedor nesta quarta-feira (13). O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e se classificou para a fase de grupos da Libertadores. Nas redes sociais, o influenciador Pedro Certezas disparou palavrões e se empolgou com o resultado da equipe. Veja no vídeo acima:

