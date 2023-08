- Eu já falei que sou contra essa onda do torcedor chapa branca, zen, deboista. É o caralho! Tem que criticar, tem que ter ódio, porra. O que a senhora Pia fez nessa Copa do Mundo é uma 'putaria sem tamanho'. Debinha, com um metro e meio de altura, e as zagueiras da Jamaica cada uma com quatro metros. Pareciam três Torres de Babel, e uma criança no meio. Nenhum chute de fora, nenhuma jogada - criticou.