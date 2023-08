Durante a transmissão da Cazé TV na eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina, Fernanda Gentil falou sobre a separação das palavras estrutura e cobrança no futebol feminino. A apresentadora se referiu a pessoas que poderiam relacionar as duas palavras para fazer cobranças as meninas da Seleção, dizendo que pelas condições que as jogadoras possuem, elas não poderiam perder os jogos.