Influenciador se revolta com Hugo Moura: ‘Não pode mais jogar pelo Vasco’

Hugo Moura foi expulso em Athletico x Vasco com 15 minutos de jogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 16:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco perdeu Hugo Moura ainda nos primeiros minutos de jogo contra o Athletico Paranaense, neste domingo (5). O meia errou um passe, fez uma falta como último homem e levou cartão vermelho. Nas redes sociais, o influenciador Allan Rodrigues, o "Estagiário", se revoltou com o lance.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Esse horroroso do Hugo Moura não pode nunca mais vestir a camisa do Vasco. Aproveita que tá devendo e nem paga. Manda de volta! Ridículo. Time horrível - escreveu o influenciador vascaíno.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Aos 15 minutos, Hugo Moura foi recuar a bola para o goleiro Léo Jardim, mas o passe saiu fraco e Zapelli tomou a frente do volante, que fez falta no adversário. Dez minutos após a expulsão do jogador do Vasco, o Athletico Paranaense abriu o placar, com Erick, em assistência de Esquivel.