Novo camisa 10 do Vasco, Dimitri Payet postou mensagem nas redes sociais se solidarizando com as vitimas do terremoto que destruiu parte de Marrocos e matou mais de 2 mil pessoas, segundo dados da TV estatal do país. O jogador francês enviou uma mensagem para as pessoas que estão desabrigadas e que precisam de atendimento médico.