Amigo de Chico "Moedas", Casimiro Miguel falou sobre o término do influenciador com a cantora Luísa Sonza. Em live na última quarta (21), Cazé disse que o jovem o confessou a traição um dia antes da artista anunciar o ocorrido na Globo. Os amigos estavam juntos na Copa Acerj, torneio de futebol entre jornalistas do Rio de Janeiro.