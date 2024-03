Palmeiras: Prass elogia jogador criticado por torcedores e revela preocupação em 2024

Fernando Prass exaltou o zagueiro Luan após a vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 20:44 • São Paulo (SP)

Criticado por parte dos torcedores do Palmeiras, o zagueiro Luan foi elogiado pelo ex-goleiro Fernando Prass, após a goleada sobre a Ponte Preta, por 5 a 1. Durante programa da "ESPN", o comentarista citou qualidades do defensor e aproveitou para expressar preocupação com o segundo semestre do clube no ano.

- Eu joguei com o Luan no Vasco, na Seleção Olímpica e no Palmeiras. Ele teve alguns lances infelizes que ficaram muito marcados, mas ele tem algumas características que são absurdas. Ele tem quase 300 jogos, os erros são em um universo pequeno. E no sistema de três zagueiros, ele dá versatilidade - começou Prass.

- Mas uma coisa que me preocupa lá na frente é o segundo semestre. O Endrick vai sair, aí tem a Copa América, Gómez fora, o Murilio foi chamado agora para a Seleção. Piquerez, Veiga e Ríos também podem ser convocados. Isso é assassinar o Campeonato Brasileiro. Flamengo também vai perder, Inter… - completou.