O processo do dia 8 de agosto é referente à segunda fase do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Goiás, que atua junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O pedido de abertura de investigação partiu do procurador geral do STJD, Ronaldo Piacente, em maio de 2023.