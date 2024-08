Olimpíadas: narrador da Globo pede desculpas a jogadora; entenda

Ana Patrícia em ação no jogo contra a Espanha nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Gustavo Villani, narrador do Grupo Globo, pediu desculpas à jogadora de vôlei de praia Ana Patrícia por ter chamado a atleta de "peituda" durante a transmissão do jogo do Brasil contra a Espanha, na terça-feira (30), pelas Olimpíadas de Paris. O assunto viralizou nas redes sociais.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Clique aqui e acompanhe as últimas notícias em tempo real

Nas transmissões de futebol, Villani costuma usar o termo "peitudo" para classificar um time valente e corajoso. Quem não conhece o trabalho do narrador, foi pego de surpresa com a declaração na transmissão do vôlei de praia.

- Bola da Ana Patrícia! Que espetáculo, você merece! Peituda! Ana Patrícia para o Brasil - disse Villani.

O narrador pediu desculpas no seu perfil no Instagram:

- Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Ana Patrícia! Sabe como é… Tmj (Tamo junto), craque. Sigam arrebentando, você e Duda emocionam o Brasil!!! - escreveu.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Ana Patrícia comentou o post:

- Que isso!! Foi sensacional! Muito obrigada pela torcida. Vamosss - escreveu a atleta, mostrando não ter se ofendido.