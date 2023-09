Derrotados no domingo (17) para o São Paulo em pleno Maracanã, a torcida do Flamengo acredita na virada no segundo jogo da final da Copa do Brasil, no Morumbi. Um dos apoios usados pelos flamenguistas é o de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, e que para o Rubro-Negro "nada é impossível".