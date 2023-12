Neymar usou as redes sociais neste sábado (23) para se pronunciar sobre o caso de Jéssica Vitória, jovem que morreu na última sexta-feira (22). A mulher de 22 anos foi vítima de uma fake news propagada na web. O jogador do Al-Hilal condenou as notícias falsas e o discurso de ódio na internet.