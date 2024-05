Neymar e Michael desafiam companheiros do Al-Hilal no futmesa; veja vídeo

Neymar e Michael fazem dupla no futmesa (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O ambiente no Al-Hilal, campeão saudita por antecipação, não poderia ser melhor, como mostra um vídeo em que Neymar, em fase final de recuperação de grave lesão no joelho, e Michael, ex-Flamengo, enfrentam dois jogadores sauditas em partida de futmesa de duplas. Os brasileiros vibraram muito após vencerem a disputa. Assista ao vídeo postado pelo Al-Hilal no Instagram:



Neymar só deve voltar aos gramados na próxima temporada, mas na sexta-feira (17) o Al-Hilal entra em campo para o clássico contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo.

O campeonato saudita foi definido com a goleada do Al-Hilal por 4 a 1 sobre o Al-Hazem, o que garantiu a conquista com três rodadas de antecedência. Este é o 19º título nacional da equipe de Jorge Jesus.