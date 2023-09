No último sábado (23), Neymar voltou a aparecer nas redes sociais sem a aliança durante a celebração do 'Dia Nacional da Arábia'. O jogador compartilhou alguns registros vestido com roupas típicas do país e aprendendo danças tradicionais da cultura local. Fãs repararam que o atleta do Al-Hilal estava novamente sem o anel de compromisso.