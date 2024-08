Neto se revolta com atuação do Corinthians no segundo tempo contra o RB Bragantino; confira

Neto se revoltou com atuação do Corinthians contra o RB Bragantino (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 12:14 • Rio de Janeiro

O Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 1, na última terça-feira (13), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Mesmo com a vitória, o desempenho da equipe do técnico Ramón Díaz durante o segundo tempo fez o comentarista "Craque Neto" ir a loucura durante a trasmissão da partida.

➡️Corinthians avança pela contratação de Hugo Souza e mira dois reforços no futebol argentino

Em um primeiro tempo com poucos erros, o alvinegro abriu 2 a 0 e levou o ex-jogador à loucura com a vantagem que encaminhava a vitória fora de casa. Contudo, com uma queda de rendimento, a equipe do técnico Pedro Caixinha conseguiu diminuir a desvantagem do placar e flertar com um empate na reta final do confronto. A situação fez Neto se revoltar durante a transmissão. Confira as reações do comentarista abaixo:

Com a vitória, o Corinthians encaminhou a classificação na Sul-Americana. O jogo de volta contra o RB Bragantino acontece na próxima terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. A equipe do técnico Ramón Díaz joga pelo empate para se classificar para as quartas de final da competição.