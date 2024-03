Neto rasga o verbo contra Fagner após expulsão: ‘Absurdo o que ele faz em campo’

Fagner foi expulso em amistoso entre Corinthians e Londrina (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 22:23 • São Paulo (SP)

O amistoso entre Corinthians e Londrina, nesta quarta-feira (27), não teve clima tão amigável assim. No início do segundo tempo, uma confusão generalizada se instaurou após um desentendimento entre Fagner e Iago Teles. O ex-jogador Neto detonou a entrada do lateral do time paulista no lance.

- Tem que expulsar o Fagner e o Iago Teles. É aquela coisa que o Fagner gosta de fazer. O cara não pipocou e foi para cima. Olha a chegada que o Fagner dá, é um absurdo que esse cara faz dentro de campo, é uma coisa impressionante. Precisava o Fagner fazer isso? - disse, na "Rádio Craque Neto".

Aos quatro minutos da etapa final, Fagner cometeu falta em Iago Teles, que não gostou e empurrou o lateral no gramado. O jogador do Corinthians se levantou e tentou partir para cima do adversário, mas foi contido. Outros atletas se envolveram na confusão, que parou o jogo por alguns minutos.