Neto projeta goleadas contra o Corinthians no Brasileirão e crava posição do clube no torneio

Neto projetou goleadas contra o Corinthians no Brasileirão (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 19:07 • São Paulo (SP)

O empate do Corinthians em 1 a 1 com o modesto Racing-URU, na Copa Sul-Americana, preocupou Neto, ex-jogador e ídolo do clube. Durante o "Donos da Bola" desta quarta-feira (3), o apresentador falou sobre o jogo e projetou a campanha do time no Brasileirão.

- Eu como corintiano estou com medo da sequência. Não é o jogo de ontem só. Imagina no Brasileirão, jogar com o Flamengo no Maracanã, vai tomar 8 a 1. Internacional no Beira-Rio, quatro. Grêmio na Arena, cinco. Eu vou morrer de infarto - começou Neto.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A Sul-Americana é a cereja do bolo no Corinthians. Campeonato Brasileiro, não chega em oitavo; Copa do Brasil, não vai ganhar, esquece. O que eu vi ontem é um despreparo de vontade, individual, técnico. Vocês tomaram sufoco, é uma vergonha - completou.