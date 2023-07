Ex-jogador e atual apresentador do programa "Os Donos da Bola", Neto lamentou a morte da torcedora Gabriela Anelli, de 23 anos, atingida por uma garrafa de vidro do lado de fora do Allianz Parque, onde Palmeiras e Flamengo entraram em campo pela 14ª rodada do Brasileirão no último sábado (8). Além disso, o ídolo do Corinthians pediu a paralisação do futebol no país e ainda destacou outros episódios recentes de violência.