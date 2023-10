Craque Neto abriu o programa com inúmeras críticas aos jogadores do Corinthians. Além de Yuri Alberto e Fausto Vera, Lucas Veríssimo, Fagner e Renato Augusto também foram alvo de críticas do apresentador. O time caiu na semifinal da Sul-Americana ao perder para o Fortaleza por 2 a 0, na última terça-feira (3).