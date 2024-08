Neto diz que Botafogo foi prejudicado contra o Palmeiras; ex-árbitro rebate

Neto afirmou que o gol do Palmeiras contra o Botafogo foi irregular (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 18:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Neto afirmou que o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, na última quarta-feira (15). Para o apresentador do "Donos da Bola", Rony fez falta em John no início da jogada do gol do Alviverde. O ex-árbitro Sálvio Spínola discordou do ex-atleta.

- Para mim, foi falta no goleiro no início do lance, no gol do Palmeiras. Eu vi falta. O Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, na minha visão. Não pega a bola, faz a falta no goleiro, dá uma ombrada com a mão esquerda, empurra o goleiro e ainda faz falta por baixo. Gol irregular do Palmeiras para mim - disse Neto.

➡️ Renata Ruel analisa lance que gerou reclamação em Botafogo x Palmeiras

- Para mim, o gol é legal. Não dá para discutir esse gol e considerar falta. Por quê? A bola já tinha saído. Quando o Rony chega, e a bola sai, o contato acontece depois. Ele (John) chuta antes. Na hora do chute, ele consegue fazer o movimento contínuo. Se o Rony coloca o pé antes do chute, seria falta - rebateu Sálvio.