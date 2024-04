Neto detona pênalti a favor do Palmeiras e aponta outra irregularidade no lance: ‘Absurdo’

Neto criticou pênalti marcado para o Palmeiras contra o Santos (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 20:29 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto detonou a arbitragem de Raphael Claus na final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Santos. Na "Rádio Craque Neto", o apresentador criticou o pênalti marcado para o Alviverde, de João Paulo em Endrick, e apontou outra irregularidade na jogada. O ídolo do Corinthians afirmou que a bola estava rolando no tiro de meta de Weverton, na origem da jogada.

- Tão zoando… Se ele der pênalti é sacanagem. É o fim do mundo. Para o futebol. É uma vergonha. A verdade é simples: qual foi a falta do João Paulo? Não fez falta. Não fez nada. É uma vergonha. Entrega o título. Dá o título para os caras. Para mim, o Endrick ganha na velocidade, arrasta a perna, deixa a perna bater na do João Paulo e, para mim, o árbitro é induzido pelo VAR. Entrega a taça para os caras - disse Neto, no momento do lance.

- Parabéns ao Palmeiras, que venceu mesmo com um pênalti inexistente. É a quarta vez que o Raphael Claus apita final, talvez tenha só ele para apitar finais de campeonato. Arregaçaram o Santos, um absurdo o que fizeram com o Santos. Não foi pênalti, não foi absolutamente nada, não foi falta, e a bola estava rolando na hora do tiro de meta do Weverton, e isso não pode. Mas para eles, tudo pode - disparou o apresentador, após o fim do jogo.