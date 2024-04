Acertou? Sálvio Spínola analisa pênalti marcado para o Palmeiras contra o Santos

Sálvio Spínola analisou lance de pênalti em Palmeiras x Santos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/04/2024 - 19:00 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo de Palmeiras x Santos foi marcado por um lance polêmico neste domingo (7). Após análise do VAR e longa demora, Raphael Claus deu um pênalti para o Alviverde, de João Paulo em Endrick. O comentarista de arbitragem Sálvio Spínola analisou a decisão do árbitro do jogo.

- Se tem contato com a perna do Endrick, é pênalti. A perna do João Paulo toca no Endrick, é uma ação faltosa, impede o atacante de continuar na jogada. Eu marcaria o pênalti. O João Paulo passa da bola, o Endrick poderia chegar nela, mas o contato do goleiro o derruba - disse Sálvio, na Record.

O lance ocorreu aos 26 minutos do primeiro e Raphael Veiga só cobrou o pênalti aos 32', para abrir o placar. Claus foi chamado à cabine do VAR para analisar o lance. No primeiro jogo da final do Paulistão, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Otero.