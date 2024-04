Neto detona John Textor após acusações sobre manipulação no futebol brasileiro: ‘Babaca’

John Texto e Neto (Vítor Silva/Botafogo FR; Reprodução / Band)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Craque Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", detonou o então dono da SAF do Botafogo, John Textor. O empresário americano acusou o Palmeiras, São Paulo e o Fortaleza de manipulação de resultados do Campeonato Brasileiro, na noite de segunda-feira (1).

Neto criticou o gestor do Botafogo, o chamando de "babaca" e que não iria citar nada sobre o americano em seu programa. Além disso, ele julgou a CBF por não ser séria e caso a entidade fosse mais rígida, desclassificaria o Alvinegro do Brasileirão.

- Aqui no meu programa não vou colocar nada desse babaca que é o gestor do Botafogo. Se a CBF fosse justa, se fosse séria, o Botafogo estaria fora do Campeonato Brasileiro. Ou vocês mostram a prova que esse idiota está fazendo… - declarou o apresentador.

Na noite da segunda-feira (1), John Textor acusou o Palmeiras, São Paulo e Fortaleza de manipularem resultados para que o Botafogo perdesse o título do Campeonato Brasileiro de 2023. O dono da SAF do Glorioso disse que há provas sobre o caso, mas não os divulgou.

Os três clubes se manifestaram por meio de nota ainda na segunda-feira, para entrar com um processo jurídico contra o empresário.