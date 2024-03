Neto aponta possível eliminação de gigante nas quartas do Paulistão: ‘Fiquem espertos’

Neto comentou as quartas de final do Campeonato Paulista (Foto: Reprodução)







Publicada em 13/03/2024

A fase final do Campeonato Paulista começa neste final de semana, e para o ex-jogador Neto, o Novorizontino pode surpreender o São Paulo. Durante o "Donos da Bola", o apresentador afirmou que o Tricolor precisa "ficar esperto" caso queira avançar à semifinal do torneio.

- Fica esperto, hein, São Paulo. Olha, se vocês do São Paulo não jogarem bola, vocês não ganham do Novorizontino. Não é que vai para pênaltis não, vocês perdem o jogo. Se não marcarem, não partirem para cima, esquece, vocês não passam do Novorizontino - comentou Neto.

Vencedor da Supercopa do Brasil contra o rival Palmeiras, o São Paulo não vive grande fase nos últimos jogos e se classificou para as quartas nos acréscimos do último jogo. O Novorizontino fez boa fase de grupos, somou 22 pontos e venceu gigantes como Corinthians e Santos.