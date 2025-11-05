Nego do Borel revela história curiosa com Neymar: 'Esse dia foi inesquecível'
Músico venceu luta no Fight Music Show, no último fim de semana
Cantor e iniciante no mundo das lutas, Nego do Borel venceu o duelo contra o influenciador Rômulo Deu Cria, no Fight Music Show 7. Após o evento realizado em São Paulo, o músico conversou com o Lance!, e revelou que foi zoado por Neymar quando perdeu o combate contra o MC Gui, no ano passado. O funkeiro também contou uma história curiosa com o craque nas Olimpíadas de 2016.
- Eu comecei (no boxe) perdendo. Perdi para o Luiz Mesquita, perdi para o MC Gui, e o Brasil todo mundo me zoando. Até o próprio Neymar me zoou muito. Fui numa festa da irmã dele no Rio, e toda hora ele pegava o microfone e falava: "Nego do Borel perdeu pro MC Gui". E eu guardei isso como inspiração, como aprendizado - disse Nego do Borel.
- Tem dois jogos inesquecíveis na minha vida. O primeiro foi aquele Flamengo e Santos, Ronaldinho e Neymar, e o outro foi Brasil x Colômbia, nas Olimpíadas, porque depois desse jogo, foi todo mundo lá para casa. Eu morava no Recreio, e o hotel da Seleção era próximo. Eles só podiam ficar na rua até 22h, e só tinha a minha casa para fazer um churrasco, uma resenha. Aí juntou Gabigol, Luan, Felipe Anderson, Gabriel Jesus... Neymar estava na minha casa. Esse dia foi inesquecível - completou.
O que é o Fight Music Show
Realizado desde 2022, o Fight Music Show reúne ex-lutadores, lutadores profissionais, influenciadores e famosos, em um evento de boxe com regras específicas. Supervisionado pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB), os combates são adaptados para preservar a integridade física dos participantes. Equipamentos de proteção podem ser reforçados e a duração das lutas ajustada, sendo comum que combates envolvendo lutadores amadores tenham até doze minutos de duração, com seis rounds de dois minutos.
