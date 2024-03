Narrador Téo José fecha com mais um canal após saída do SBT; saiba mais

Téo José fechou acordo para narrar a Liga Nacional de Futsal, no Youtube (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 21:40 • São Paulo (SP)

Três semanas após deixar o SBT, Téo José fechou mais um acordo para a sequência do ano. O narrador de 60 anos será a voz da Liga Nacional de Futsal, que começa na próxima sexta (22), no Youtube. O anúncio foi feito através das redes do locutor, no último domingo (18).

Téo José deixou o SBT no dia 27 de fevereiro após quatro anos no canal. Na emissora de Silvio Santos, o narrador foi a voz da Champions League e da Libertadores. Na última semana, o locutor também foi anunciado como reforço da "TV Sucesso", afiliada da Band em Goiás.

- Estou muito feliz de me juntar à família LNF. Vamos estar sempre com jogos e no programa. O futsal é uma paixão. São 24 equipes e milhares de torcedores. Foi a modalidade que eu mais pratiquei na minha juventude - disse Téo José, que também passou por FOX e RedeTV!.