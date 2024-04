Narrador questiona decisões do técnico do Cruzeiro: ‘Tem que ser muito burro’

Cruzeiro perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0 na Arena MRV (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/04/2024 - 07:00 • Belo Horizonte (MG)

Após viralizar na última semana ao abandonar a transmissão, o narrador Diogo Medeiros, da "Cruzeiro Sports", rasgou o verbo após a derrota para o Atlético-MG. O locutor se irritou com a escalação da equipe do recém-chegado Fernando Seabra.

- Cruzeiro sempre barra os 'melhores' jogadores do elenco, pra panelinha seguir firme entre os titulares. Mesmo que isso prejudique o clube. Inacreditável! O time não marca, não dá bote, não pressiona. Fica só assistindo o rival jogar - começou.

- Pode falar o que quiser, mas não tem condição de falar que é o técnico que escala o time do Cruzeiro. Porque se for, tem que ser muito burro em insistir com os mesmos nomes que já deram errado com 4 treinadores - completou o narrador.

Diogo Medeiros viralizou nas redes sociais há 10 dias, quando o Cruzeiro ficou no empate com o Alianza Petrolera-COL, na Copa Sul-Americana. O narrador abandonou a transmissão após uma falha do goleiro Rafael Cabral, que já deixou o clube.