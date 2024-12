Narrador do Premiere revela ser torcedor de gigante da Série A: ‘É o momento’

Um dos narradores do Brasileirão no Premiere, canal por assinatura da Globo, revelou o clube do coração na última segunda-feira (2). O locutor Bruno Cantarelli, que narra jogos na plataforma em parceria com o "Charla Podcast", disse ser torcedor do Botafogo. O narrador também falou sobre a relação da paixão com a profissão.

continua após a publicidade

➡️ Cantarelli conta bastidores do encontro com Artur Jorge após título da Libertadores

- Acho que é o momento. Eu sou torcedor do Botafogo, tem muita gente que sabia. Mas faltava falar essa frase. A minha relação com o futebol tem o Botafogo, mas vai muito além do Botafogo. Eu vou narrar todos os gols, sendo até contra o Botafogo, com a mesma intensidade. A minha profissão é essa. Eu tenho um compromisso que é emocionar quem me assiste ou me ouve - começou.

- Eu vou continuar isento. Se o Botafogo for campeão brasileiro, vou narrar a Supercopa do Brasil, e se o Flamengo foi campeão, eu vou narrar de uma forma que o torcedor rubro-negro ache que eu sou Flamengo. Essa é a minha profissão. Eu sou narrador, essa é a grande paixão da minha vida. A emoção de um não vale mais que a emoção do outro - completou Cantarelli.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bruno Cantarelli narrou a final da Libertadores no Monumental de Nuñez no último sábado (30) pela Rádio Transamérica. Semanas antes da decisão entre Atlético-MG e Botafogo, o narrador se emocionou ao falar que levaria o pai a Buenos Aires para assistir ao jogo. O Alvinegro venceu o confronto contra o Atlético-MG por 3 a 1.