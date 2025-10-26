Narrador critica atitude de Vini Jr em Real x Barcelona: 'Tremenda bobagem'

O narrador da ESPN Fernando Nardini foi duro ao criticar a postura de Vini Jr após a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, por 2 a 1, neste domingo (26). O camisa 7 se envolveu em uma confusão com Lamine Yamal e Raphinha, depois do apito final.

➡️Mbappé é protagonista, e Real Madrid vence Barcelona em La Liga

A situação começou com Carvajal, que foi "cobrar" Yamal em relação as provocações do jovem jogador antes do confronto. A partir disso, vários atletas de ambos os times se envolveram na confusão — inclusive Raphinha, que estava fora da partida por conta de lesão.

Já no caminho para o túnel de saída do gramado, Vini Jr fez o famoso sinal de "fala muito" para o camisa 10 do Barcelona. Foi nesse momento em que Raphinha discutiu com o craque do Real.

Fernando Nardini é narrador da ESPN (Foto: Divulgação/ESPN)

— Não precisava de nada disso aí, nada disso. Isso só dificulta as coisas. (...) São companheiros de Seleção Brasileira, é uma tremenda bobagem! É uma pena que termine assim, porque não precisava de nada disso — disse o jornalista.

Como foi a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona?

Em partida válida pela 10ª rodada de La Liga, Real Madrid e Barcelona protagonizaram um confronto digno de clássico. Eletrizante desde o primeiro segundo, a partida começou com a anulação de um pênalti para a equipe merengue, após a revisão do VAR, aos quatro minutos.

Ainda no primeiro tempo, Mbappé abriu o placar, mas viu Fermín López empatar o jogo pouco depois. Já na reta final da etapa inicial, Jude Bellingham marcou o segundo do Real. No segundo tempo, o time de Xabi Alonso teve grandes oportunidades de ampliar, mas não conseguiu.

Com a vitória, o Real Madrid abriu vantagem na liderança de La Liga, com 27 pontos. Já o Barcelona permanece na segunda colocação com 22 pontos conquistados.