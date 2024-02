O cantor Naldo Benny polemizou nas redes sociais na noite deste domingo (25). De acordo com o músico, antes de Kléber Bambam, o artista foi procurado para lutar contra Acelino Popó, mas a organização do Fight Music Show não teria cumprido com os valores combinados. Naldo aproveitou para afirmar que aceita o duelo com o pugilista pelo valor de R$ 600 mil. Veja no vídeo acima: