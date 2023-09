Em sua primeira partida como titular do Al-Hilal, Neymar não conseguiu ajudar o clube saudita, que ficou somente no empate em 1 a 1, buscado nos acréscimos, contra o Navbahor, do Uzbequistão. No mesmo dia em que foram divulgados vídeos do camisa 10 com duas mulheres em uma boate em Barcelona, o jogador foi muito criticado nas redes sociais, seja pela atuação dentro de campo, ou por suas atitudes fora das quatro linhas.