- Olha o Cristiano Ronaldo com 38 anos, o Messi com 36. Vocês acham mesmo que o Neymar com 38 anos ainda vai estar jogando bola? Que com 35 anos ele vai fazer o que o Messi faz? Vocês acham que ele representa a camisa da Seleção Brasileira? - comentou Neto, um pouco antes no programa.