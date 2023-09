A imagem do mosaico é do torcedor com a nova camisa do Vasco, em homenagem aos Camisas Negras, e segurando uma faixa com os dizeres: "Resistiremos". Um recado dos torcedores na luta contra o racismo e elitismo, após quase 90 dias sem a presença de cruz-maltinos nas arquibancadas de São Januário.