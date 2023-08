Campeão da Leagues Cup com o Inter Miami no último sábado (19), Lionel Messi se tornou o jogador com mais títulos na história, 44. O time da Flórida bateu o Nashville SC, nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Nas redes sociais, internautas exaltaram o argentino e o colocaram como maior jogador do futebol.