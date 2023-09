Além desses jogadores, Andrés Iniesta passou por problemas psicológicos após a perda de um amigo, que morreu com uma parada cardíaca, em 2009. O meia, que marcou o gol que deu o título da Copa do Mundo de 2010 para a Espanha, contou com a ajuda de psicólogos e com o apoio de Pep Guardiola, treinador do jogador na época do Barcelona.