Fernando Diniz chegou à terceira derrota consecutiva pela Seleção Brasileira após o tropeço contra a Argentina, na última terça-feira (21). O jornalista Mauro Cezar Pereira, da "Jovem Pan", criticou o trabalho do treinador no comando da equipe e questionou as estratégias adotadas pelo técnico nos últimos jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo.