Mauro Cezar critica decisão de Filipe Luís, do Flamengo: ‘Não consigo entender’

O jornalista Mauro Cezar criticou uma decisão do técnico Filipe Luís, do Flamengo, depois do empate contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A partida deste domingo (31) terminou empatada por 1 a 1, com gols de Arrascaeta e Thiago Volpi.

Com o resultado em casa, o Flamengo, na liderança da competição, ficou com 47 pontos.Como o Palmeiras empatou com o Corinthians na noite deste domingo, a diferença não mudou. O Grêmio, na parte intermediária da tabela, tem 25.

Na goleada em cima do Vitória, Alex Sandro sentiu um problema muscular e precisou ser substituído. Filipe Luís, técnico do Flamengo, escalou Ayrton Lucas para substituí-lo, e Mauro Cezar não curtiu.

- Não dá para entender porque você tendo o Viña, escala o Ayrton Lucas, que acaba fazendo o pênalti. Eu acho que não dá para entender. Nada contra o jogador, mas tem um melhor que ele. O Filipe Luís acha que ele foi o melhor jogador do Flamengo no Mundial. Dá pra discutir muito isso - Criticou Mauro Cezar.

Como foi o jogo do Flamengo de Filipe Luís

O Flamengo de Filipe Luís controlou a partida por quase todo o primeiro tempo. Com o apoio dos rubro-negros, que fizeram muito barulho no Maracanã, a equipe de Filipe Luís tentou envolver o Grêmio com intensidade e velocidade na troca de passes. O time gaúcho, no entanto, demonstrou uma das grandes virtudes do seu treinador (Mano Menezes): a compactação defensiva. Afinal, o Imortal se fechou no campo de defesa, dificultando as ações flamenguistas.

As melhores chances da primeira etapa foram do Flamengo, ambas com Pedro. Aos 40 minutos, o camisa 9, que no último jogo balançou a rede três vezes, obrigou Volpi a fazer grande defesa. No lance seguinte, a zaga adversária tirou uma finalização do atacante em cima da linha.

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo de Filipe Luís iniciou a segunda etapa ditando o ritmo, encurralando o Grêmio para o campo defensivo. Foi assim que, aos oito minutos, Arrascaeta, com grande participação de Pedro, abriu o placar. O camisa 10 da Gávea, de fora da área, chutou com força, sem chance para o goleiro adversário.

Após o gol do Flamengo, o Grêmio saiu mais para o jogo. Pressionando, o time de Mano Menezes chegou ao empate aos 40'. Após pênalti de Ayrton Lucas, que falhou no contra-ataque, o goleiro Tiago Volpi foi para a bola e não decepcionou. Anteriormente, Pavón já tinha mandado a bola no travessão de Rossi.

Diante do cenário da partida, o Tricolor Gaúcho conseguiu um bom resultado, uma vez que o Rubro-Negro esteve muito perto de ficar com a vitória no Maracanã.